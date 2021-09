**Calcio: Dazn, 'dispiaciuti per problema tecnico, indennizzo per utenti che hanno avuto problema'** (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo". Così Dazn in una nota all'Adnkronos si dice dispiaciuta per il problema tecnico riscontrato da alcuni utenti che non sono riusciti ad accedere al servizio nel corso delle gare delle 18,30 Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Abbiamo riscontrato unnel corso delle partite delle 18.30. Siamodi quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gliche sono stati impattati dalpotranno usufruire di un". Cosìin una nota all'Adnkronos si dice dispiaciuta per ilriscontrato da alcuniche non sono riusciti ad accedere al servizio nel corso delle gare delle 18,30 Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.

