Calcio, Cts verso ok a impianti con capienza al 75% all'aperto (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Cts va verso l'ampliamento della capienza e il passaggio dal 50% al 75%, degli impianti all'aperto, e al 50% al chiuso, a quanto apprende l'Adnkronos, con l'obiettivo del 100%. Tra quindici giorni ci sarà un nuovo incontro per valutare la situazione. Un incremento importante, in attesa di tornare alla totale normalità con il 100% degli spettatori, se le condizioni lo permetteranno. Per entrare allo stadio, sarà necessario sempre il green pass: entra chi ha ricevuto una doppia dose di vaccino o un vaccino monodose, chi ha ricevuto la prima dose ma solo dopo 15 giorni, chi è negativo al tampone entro 48 ore dalla partita e chi è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Funweek.

