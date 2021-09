Vaccini ai bimbi di 5 - 11 anni | è scontro Vaia | ' Troppo presto' Bassetti | ' Iniziare subito'

Advertising

per i bambini dai 5 agli 11 anni, è scontro dopo il via libera di Pfizer. Ecco le opinioni di Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, e di Matteo Bassetti, direttore ...ancora troppo presto. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile'. Così Francesco Vaia , direttore dell'Istituto Spallanzani su Rai ...Secondo i dati delle aziende sono “sicuri e ben tollerati” anche tra i 5 e gli 11 anni I pediatri: «Bella notizia ma aspettiamo il parere delle agenzie dei farmaci» ...Vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni, è scontro dopo il via libera di Pfizer. Ecco le opinioni di Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, e di Matteo ...