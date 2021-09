Tornano a casa dalla scuola, un'auto li travolge mentre attraversano la strada: due studenti di 16 anni all'ospedale (Di mercoledì 22 settembre 2021) MONTEMARCIANO - Due studenti sedicenni sono stati investiti ieri mattina sulla Statale a Marina di Montemarciano. L' incidente è avvenuto prima delle 13 e i due minorenni, travolti da un'auto mentre ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) MONTEMARCIANO - Duesedicenni sono stati investiti ieri mattina sulla Statale a Marina di Montemarciano. L' incidente è avvenuto prima delle 13 e i due minorenni, travolti da un'...

