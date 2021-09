Tom Felton sui suoi 34 anni: “Il meglio deve ancora venire” (Di mercoledì 22 settembre 2021) I suoi coetanei lo conoscono come Draco Malfoy, il controverso personaggio dell’iconica saga fantasy “Harry Potter“. Si tratta di Tom Felton, l’attore londinese dalla fama internazionale che compie oggi 34 anni. Per festeggiare questo compleanno, Felton ha pubblicato un post su instagram in cui ha condiviso le sue sensazioni e una sorta di bilancio sulla sua vita fino a questo momento: “33 anni andati. Buon Dio, è stato così divertente arrivare fin qui. E comunque, per qualche ragione, continuo ad avere la sensazione che il meglio deve ancora venire. Grazie a tutti per il vostro amore, supporto e senso dell’umorismo. Continuiamo a far andare bene le cose. Ai prossimi 33 anni!“ Tom Felton compie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Icoetanei lo conoscono come Draco Malfoy, il controverso personaggio dell’iconica saga fantasy “Harry Potter“. Si tratta di Tom, l’attore londinese dalla fama internazionale che compie oggi 34. Per festeggiare questo compleanno,ha pubblicato un post su instagram in cui ha condiviso le sue sensazioni e una sorta di bilancio sulla sua vita fino a questo momento: “33andati. Buon Dio, è stato così divertente arrivare fin qui. E comunque, per qualche ragione, continuo ad avere la sensazione che il. Grazie a tutti per il vostro amore, supporto e senso dell’umorismo. Continuiamo a far andare bene le cose. Ai prossimi 33!“ Tomcompie ...

