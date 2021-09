(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata,ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longevedi Rai1, “Don”, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction. E’ in questa occasione che Lux Vide e Rai Fiction hanno voluto dire grazie all’attore per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo “mito” ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani. “ci”: questa è la frase che sabato serpeggiava tra i membri della troupe, nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, set della sua ultima scena. “E’ vero,ci– afferma Luca Bernabei produttore della ...

Advertising

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Adnkronos : #TerenceHill lascia '#DonMatteo', finite le riprese della sua ultima scena. - chiaruy192 : Doveva concludersi tutto con l'uscita di Terence Hill. - CorriereCitta : Terence Hill termina riprese di Don Matteo e lascia la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Terence Hill

ha ufficialmente finito le riprese, con l'ultima scena a cui è seguita una grande commozione sul set. Raoul Bova era presente ma, come ha detto a RTL 102.5, ha preferito rimanere in ...Ultimo ciak per: Don Matteo , il prete più famoso e amato d'Italia, lascia la serie di Rai 1 dopo più di 20 anni e 259 episodi. Il 18 settembre scorso, sul set di Spoleto, il parroco - detective ha ...La cosa meravigliosa era che il personaggio coincideva con la persona, perché il salutista Terence Hill, che teneva sempre nello zaino una mela da offrire, diceva cose sagge, come Don Matteo. Pensieri ...Il coronavirus in Sicilia, tutti i numeri. A che punto è la pandemia? PALERMO- L’impatto visivo è quello del maxi-schermo nell’ufficio del capo in un noto film della premiata ditta Bud Spencer-Terence ...