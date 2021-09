Shakhtar Donetsk, De Zerbi: «Ammiro Lucescu, un onore sfidarlo» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto De Zerbi sfiderà questa sera Mircea Lucescu nella finale di Supercoppa tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev Roberto De Zerbi si giocherà questa sera il primo titolo in Ucraina, nella finale di Supercoppa tra il suo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kiev di Lucescu. E proprio dell’allenatore rumeno, il tecnico degli arancioneri ha parlato al sito ufficiale del club. «Che emozione provo a sfidare Lucescu che seguivo da piccolo quando era al Brescia? Ricordo bene quella squadra allenata da Lucescu. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come Ammiro ancora oggi lui. Lo apprezzo e mi piace che dopo tantissimi anni abbia ancora tale passione per il calcio. Per me è un onore ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto Desfiderà questa sera Mirceanella finale di Supercoppa trae Dinamo Kiev Roberto Desi giocherà questa sera il primo titolo in Ucraina, nella finale di Supercoppa tra il suoe la Dinamo Kiev di. E proprio dell’allenatore rumeno, il tecnico degli arancioneri ha parlato al sito ufficiale del club. «Che emozione provo a sfidareche seguivo da piccolo quando era al Brescia? Ricordo bene quella squadra allenata da. Era davvero una grande squadra e la ammiravo comeancora oggi lui. Lo apprezzo e mi piace che dopo tantissimi anni abbia ancora tale passione per il calcio. Per me è un...

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk De Zerbi cerca primo titolo in Ucraina: 'Onore sfidare Lucescu. Spero che l'arbitro ' Il suo Shakhtar Donetsk sfiderà questa sera la Dinamo Kiev nella Supercoppa di Ucraina. Roberto De Zerbi potrebbe vincere il primo titolo nella nuova esperienza estera. Il tecnico ex Sassuolo, come riporta ...

Dzeko a Inzaghi: "Mi voleva sostituire? Forse aveva bevuto ..." Ora altre tre sfide fondamentali attendono i nerazzurri prima per la sosta delle nazionali: la sfida interna contro l'Atalanta sabato 25 settembre, quella di Champions in casa dello Shakhtar Donetsk ...

Shakhtar Donetsk, De Zerbi: «Ammiro Lucescu, un onore sfidarlo» Calcio News 24 De Zerbi cerca primo titolo in Ucraina: “Onore sfidare Lucescu. Spero che l’arbitro…” Il suo Shakhtar Donetsk sfiderà questa sera la Dinamo Kiev nella Supercoppa di Ucraina. Roberto De Zerbi potrebbe vincere il primo titolo nella nuova esperienza estera. Il tecnico ex Sassuolo, come ri ...

Dzeko a Inzaghi: "Mi voleva sostituire? Forse aveva bevuto..." Simone Inzaghi era pronto a sostituire Dzeko e Darmian per fare entrare Sanchez e Dumfries. I due sono rimasti in campo e hanno segnato il gol dell'1-1 e del sorpasso. Il bosniaco ci scherza su: "Chie ...

