Servizio ATB | gradimento in crescita | 7 7 il voto dei passeggeri

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ATB ha presenta i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2021, realizzata dalla società CSA Research che, oltre a tratteggiare il profilo del cittadino che utilizza i servizi ATB, misura il livello di soddisfazione dei clienti, le loro aspettative e le principali criticità verso cui orientare scelte e investimenti aziendali. E ha fatto il punto sugli investimenti realizzati nel corso degli ultimi anni in materia di digitalizzazione dei processi aziendali e dei servizi, con la creazione di piattaforme integrate finalizzate a offrire una nuova esperienza di utilizzo e viaggio al cittadino. CUSTOMER SATISFACTION 2021 Il metodo di rilevazione dei giudizi Nel 2020, in accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, l’indagine non è stata svolta per via dell’emergenza epidemiologica in corso. Per l’indagine 2021, in continuità con le precedenti indagini, ATB ha seguito la ...