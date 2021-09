Serie A | Milan-Venezia in streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè valida per la quinta giornata diA che si disputa in turno infrasettimanale. I rossoneri tornano in campo dopo il pareggio in trasferta ottenuto contro la Juventus e sono al momento a quota 10 punti in L'articolo