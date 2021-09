Advertising

Corriere : Papa Francesco: «Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave. Ma sono ancora vivo» - ilpost : Papa Francesco ha detto che in Vaticano qualcuno avrebbe voluto la sua morte - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - francoG101 : RT @BeppeGiulietti: - Radio1Rai : ??#Papa Francesco nell’udienza generale nell'Aula Paolo VI: “La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... "Adesso - spiega- spero che con la decisione di fermare l'automatismo del rito antico ... Babjak ha il Covid, in contatto conin Slovacchia Monsignor Jan Babjak, arcivescovo metropolita ...VATICAN NEWS Teologia e pastorale non procedono su rette parallele che non si incontrano ma sono in correlazione e uno degli artefici del loro dialogo è statocol suo magistero. È la materia su cui hanno indagato gli esperti a vario titolo interventui nel novembre 2019 al convegno ospitato a Barcellona dall'Ateneo Universitario Sant Pacià su "...Lo ha rivelato, a braccio, il Papa, ripercorrendo nell’udienza di oggi ... “Incontrando i fratelli vescovi, sia a Budapest sia a Bratislava – ha detto Francesco – ho potuto toccare con mano il ricordo ...In occasione della 107a Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati, Caritas Italiana organizza a Roma la “marcia dell’accoglienza del Progetto Apri” (acronimo di accogliere, proteggere e promuover ...