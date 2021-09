MotoGp: "Rossi è cambiato". Dovizioso svela retroscena su Valentino (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Sono stato abbastanza veloce, è andata meglio del week end scorso - dice Vale alla Gazzetta - non avevo tante cose da provare, ma in frenata e ingresso curva sento più feeling. Ho lavorato sul ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Sono stato abbastanza veloce, è andata meglio del week end scorso - dice Vale alla Gazzetta - non avevo tante cose da provare, ma in frenata e ingresso curva sento più feeling. Ho lavorato sul ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? VALENTINO ROSSI vince a Misano ? È l’ultima vittoria del «Dottore» a Misano. Sul podio anche Lorenzo e Pedrosa ?… - Eurosport_IT : La dedica di Valentino Rossi per la figlia in arrivo! ??????? #MotoGP | #SanMarinoGP | #Rossi | #VR46 - Chiedoperunami4 : RT @alexzaganelli: @Frances10730660 @MotoGP @ValeYellow46 Hahahaah mi sanguinano gli occhi con tutte queste cazzate che scrivete. Esclusi v… - infoitsport : MotoGp: 'Rossi è cambiato'. Dovizioso svela retroscena su Valentino - infoitsport : Test Misano MotoGP, Rossi e Dovizioso in coro: “Il feeling migliora” -