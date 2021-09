Mobilità | Federmetano “Noi protagonisti della decarbonizzazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Nella corsa allail biometano vuole giocare la sua parte e lo fa puntando anche alla “transizione tecnologica” legata alla novità delle colonnine self service. “Riteniamo profondamente sbagliato affrontare il problemasemplicemente dal punto di vista dell'elettrico, fissandolo come unica soluzione. L'elettrico è importante, può dare risposte utili, ma non copre tutto il mercato dei trasporti e, così come richiesto”. Lo dice all'agenzia Italpress Dante Natali, presidente di, in occasione dell'evento “Mutamenti in corso” a Bologna, dove è stato fatto il punto con gestori e tecnici del mercato del metano. Anche i consumatori, però, sono chiamati in causa perchè da parte loro per Natali “non c'è ...