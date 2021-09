Lapadula e il ghigno delle Ande | così la Strega si è scossa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Rieccolo l’antico dilemma che accompagna il calcio. Il talento di un singolo può sopperire alle mancanze di un’intera squadra? Detto che non avremo mai una risposta assoluta, Gianlucaha presentato una personale relazione dettagliata al pubblico di Benevento. Tre gol nel giro di venti minuti per risolvere una partita che senza di lui – consentiteci di glissare sul beneficio del dubbio – sarebbe terminata in tutt’altro modo. Bene ha fatto Caserta a inserirlo a inizio ripresa, benissimo a mettergli accanto un’altra punta in supporto. La partita dell’attaccante italo-peruviano è infatti realmente cambiata con l’ingresso di Moncini al posto di Insigne, tre minuti prima del gol del sorpasso. Il passaggio al 4-4-2 ha sparigliato le carte togliendo per un attimo ai veneti i precedenti punti di riferimento. Un attimo fuggente, è ...