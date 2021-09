Infermiera No - vax: 'Per proteggersi bastano mascherine e igiene delle mani', poi prende il virus e muore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un' , e madre di due bambini con bisogni speciali, è di - 19 dopo aver rifiutato il e aver esortato i suoi cari a non farsi vaccinare. , 46 anni, è morta poco dopo che anche sua madre (non vaccinata) ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un' , e madre di due bambini con bisogni speciali, è di - 19 dopo aver rifiutato il e aver esortato i suoi cari a non farsi vaccinare. , 46 anni, è morta poco dopo che anche sua madre (non vaccinata) ...

BeppeSama : #COVID: 'Non Vaccinatevi, Sono ESPERIMENTI!' #MUORE a 21 Anni Infermiera #NOVAX. I Dettagli #Fuoridalcoro ??… - wholeorchestra : @_bhoo__ No.. anzi, ha partecipato anche alle manifestazioni no vax, dicendo che il vaccino è solo una cosa sperime… - ManuelaV_a : @TipoNomeForma @valy_s @Luca_Mussati @barbarab1974 In Australia un’infermiera ha detto pubblicamente che i no vax m… - bfogli1 : RT @neobiovirus: Infermiera di cardiologia mi Mi dice che stanno facendo ecg ed ecocg sotto sforzo a manetta. Tutti under 30 con dispnea da… - Giorno_Lodi : Lodi, infermiera sospesa dal lavoro: 'Non era certo una no vax' -