Ariana Grande | uno stalker ha minacciato di ucciderla

La minaccia dello stalker ad Ariana Grande Secondo quanto riporta il sito Page Six Ariana Grande negli ultimi tempi sarebbe alle prese con uno stalker, il quale ha deciso di presentarsi più volte sotto casa sua. Nella più recente visita, inoltre, l'avrebbe anche minacciata con un coltello, ma andiamo con ordine. Il sospettato, Aharon Brown, L'articolo proviene da Novella 2000.

