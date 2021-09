Amici e Verissimo confermati Domenica | slitta il programma di Anna Tatangelo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Cambiamenti di palinsesto in casa Mediaset dopo il successo dell’accoppiata, in onda lasu Canale5.

Advertising

avv_procopio : @Emilystellaemi2 Verissimo.. Bisogna tutelare i nostri amici ?????? - valeraspberry : Silvia ora escici il video di Kerem che dice 'ci vediamo sabato a verissimo amici, molto bene' - antonella130490 : @nmrpmv Fino a qst sabato...poi torna Amici al sabato prima di verissimo... - MiScoccioTroppo : @shareattiva Io credo che quando amici non andrà più in onda di domenica verissimo farà gli stessi ascolti del saba… - themisfitsclass : Ormai tutti i prpgrammi mediaset sembrano una fotocopia. Momento celebrativo eroe olimpionico a Verissimo, Tu si qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Verissimo

TGCOM

La domenica di Canale 5 potrebbe avere un volto totalmente nuovo. Infatti, la sperimentazione dell'ultima domenica ha dato risultati brillanti: il tandemha battuto Mara Venier . Ed ora, come racconta Andrea Parrella su Fanpage , tutto potrebbe diventare routine. "Una truffa". Caos a Mediaset, bomba di Dagospia: l'ira di Pier Silvio ...L'appuntamento conalla domenica è stato rappoddiato mentredi Maria De Filippi è stato spostato temporaneamente in attesa che inizi Scene da un matrimonio (condotto da Anna Tatangelo)...Cambiamenti di palinsesto in casa Mediaset dopo il successo dell’accoppiata Verissimo e Amici, in onda la domenica su Canale5.Amici ha battuto Domenica In! Pier Silvio Berlusconi sta pensando di apportare alcune modifiche in Mediaset. Ma quali? Scoprilo all'interno!