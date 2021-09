American Bar, Caffè e un'immobiliare di lusso: il centro cambia pelle e fioccano le new entry (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA - fioccano le novità lungo la spina dei corsi, dove a investire sono sia grandi gruppi internazionali che giovani imprenditori locali. Giovani come Alessandro Cirri, trentenne originario di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA -le novità lungo la spina dei corsi, dove a investire sono sia grandi gruppi internazionali che giovani imprenditori locali. Giovani come Alessandro Cirri, trentenne originario di ...

Advertising

bar_biturico : RT @RadioQuar: ?? RESISTENZA VINILICA ?? di oggi celebra un album da poco 22enne che è uno dei capolavori dell’indie made in USA, nonché op… - BlondePorchetta : Ma che bisogno c'è di creare un gruppo WhatsApp per organizzare un aperitivo in 3 (di cui una sento abitualmente e… - ugotruffelli : @leftiscooler @guidoleuso No perderti la chicca del bellissimo American Bar di Adolf Loos in una piccola traversa del Graben - ReD_GRiNCH : @leftiscooler Il american bar e il the bank brasserie. Si vede che vado per bar ?? -