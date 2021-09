Afghanistan nel caos; è guerra Talebani-Isis

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L'deiè una bomba ad orologeria. A pochi giorni dall'annuncio e dal successivo insediamento del nuovo Governo degli ex studenti coranici, dove non mancano i terroristi di Al Qaeda e i trafficanti di ogni tipo vedi quelli della "rete Haqqani", tra il 18 e il 20 settembre l'ISKP ha rivendicato sei attacchi con diversi ordigni esplosivi improvvisati e assassini mirati, cinque a Jalalabad () e uno a Peshawar (Pakistan), dopo un silenzio durato dalla fine di agosto. Nessun dubbio sui responsabili visto che l'attraverso la sua agenzia stampa Amaq ha rivendicato gli attacchi compiuti dalla sua branca locale Islamic State Khorasan Province (ISKP): «Nella sua provincia di Khorasan, l'ha compiuto sei attentati in due giorni contro i combattenti...

_Nico_Piro_ : #21settembre #Afghanistan nel video manifestazione di donne per la sharia e contro la democrazia a Farah City, capi… - lauraboldrini : Ue e paesi occidentali non legittimino politicamente il regime talebano. Questo è l'appello lanciato dall'associa… - amnestyitalia : #Afghanistan I talebani hanno già commesso un lungo elenco di violazioni e di crimini di diritto internazionale, sm…

suo intervento all' Assemblea generale dell'ONU dello scorso 21 settembre, Joe Biden ha ... Non più azioni militari come la guerra inquindi, per il presidente americano è necessario ......- export basata su un indirizzo risultato poi essere di una casa a Vijayawada e situatadistretto di Krishna, nello Stato federato dell'Andhra Pradesh. Per tornare al terrorismo in, ...JALALABAD, 22 SET - Due combattenti talebani e un civile sono stati uccisi questa mattina da uomini armati in un attacco a un posto di blocco a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar: lo ha ...A parlare ad Acs è l'arcivescovo caldeo di Erbil Bashar Warda: «La mentalità che ha creato l'Isis permane ancora nella regione, in alcune fasce della popolazione» ...