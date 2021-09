Ultime Notizie Roma del 21-09-2021 ore 16:10 (Di martedì 21 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno quello del vaccino e quindi del Green pass e obbligatoriamente sanitaria nella norma pro-tempore perché noi non litigheremo certi nostri operatori sanitari la vaccinazione interna spiegato il Sottosegretario al Ministero della Salute per filari aggiungendo è un momento di emergenza la cosa più probabile che in base alla circolazione del virus in base al numero dei vaccinati verso la fine di novembre metà dicembre la norma venga prorogata intanto gli Stati Uniti li aprono i confini ai viaggiatori provenienti dall’Unione Europea dopo circa 500 giorni a partire dagli inizi di novembre non c’è ancora una data precisa gli europei completamente vaccinati ma anche cittadini del Regno Unito Brasile Cina potranno entrare nel paese non prima però di effettuare un tampone almeno 72 ore di mattina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno quello del vaccino e quindi del Green pass e obbligatoriamente sanitaria nella norma pro-tempore perché noi non litigheremo certi nostri operatori sanitari la vaccinazione interna spiegato il Sottosegretario al Ministero della Salute per filari aggiungendo è un momento di emergenza la cosa più probabile che in base alla circolazione del virus in base al numero dei vaccinati verso la fine di novembre metà dicembre la norma venga prorogata intanto gli Stati Uniti li aprono i confini ai viaggiatori provenienti dall’Unione Europea dopo circa 500 giorni a partire dagli inizi di novembre non c’è ancora una data precisa gli europei completamente vaccinati ma anche cittadini del Regno Unito Brasile Cina potranno entrare nel paese non prima però di effettuare un tampone almeno 72 ore di mattina ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I corpi di un bimbo di 3 o 4 anni e di almeno quattro adulti sono stati ritrovati nelle ultime ore su spiagge o in… - Corriere : Zaia: «Terza dose va pianificata con urgenza. Anziani e medici vanno protetti in inverno» - LegaSalvini : CLANDESTINO 34ENNE ABUSA DI UNA 15ENNE IN TRENO: ARRESTATO - antobon2 : RT @MorosiSilvia: ??Costa: «Verso teatri e cinema al 75-80% della capienza» - maxbass82 : RT @Agenzia_Ansa: I corpi di un bimbo di 3 o 4 anni e di almeno quattro adulti sono stati ritrovati nelle ultime ore su spiagge o in mare i… -