Ufficio Anagrafe | dal 1 ottobre apre anche a Tor San Lorenzo | i nuovi orari

(Di martedì 21 settembre 2021) Ardea – “Come vi avevo anticipato qualche giorno fa, abbiamo intenzione di mettere a disposizione dei cittadinila nuova delegazione di Tor Sanper il servizio anagrafico (leggi qui). La nostra programmazione era di dare il via a questa operazione con il nuovo anno”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “Invece, siamo riusciti ad anticipare i tempi e vi confermo che a partire dal 12021, l’sarà aperta a Tor Sanil Martedì ed il Giovedì. Tutti i cittadini che avevano già preso appuntamento dovranno recarsi, quindi, alla nuova delegazione e non a via Salvo D’Acquisto, rispettando l’o indicato sulla propria prenotazione”. “Come avrete notato – conclude l’Assessore -, sul TuPassi sono comparsi duebottoni per ...

...00 - 23:00 orario continuato Si informa inoltre che in occasione delle prossime consultazioni Elettorali, esclusivamente per il rinnovo delle carte d'identità, l'di Via Marzabotto 25