Trudeau vince ma è al punto di partenza. E sull’Aukus è attaccato da sinistra

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Trudeau vince le elezioni in Canada, ma è un successo a metà - voceditalia : Trudeau vince il terzo mandato ma non ha la maggioranza - NotizieGeopolit : Canada. Vince ancora Trudeau, ma niente maggioranza assoluta - SaccaniSaccani : RT @remocontro_it: Canada, vince ancora Trudeau ma senza maggioranza. Voto anticipato sulla politica anti Covid non modello Usa. Linea di v… - medicojunghiano : RT @RaiNews: Il partito liberale del primo ministro canadese Justin Trudeau si ferma a 156 dei 338 seggi disponibili #CanadaElection2021 h… -

Ultime Notizie dalla rete : Trudeau vince

dovrà ora cercare una maggioranza in Parlamento per formare il governo, ma sussistono malumori nei suoi confronti in quanto, come hanno osservato gli analisti, il Canada è l'unico paese del ...Il partito liberale del primo ministro canadese Justinnelle elezioni parlamentari, ma non ottiene la maggioranza dei seggi. Un voto anticipato (due anni prima della scadenza) con testato dall'opposizione. A spoglio ultimato i liberali hanno ...Una vittoria è una vittoria, e anche nel caso di Justin Trudeau il detto non fa eccezione. È certo, però, che il risultato delle elezioni federali di lunedì 20 non sia stato quello che sperava: aveva ...Alla guida del Canada dal 2015, il 49enne premier liberale da due anni è a capo di un governo di minoranza. Alla guida del Canada dal 2015, il 49enne premier liberale da due anni ...