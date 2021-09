Stellantis: Manley lascia gruppo, sarà a.d. AutoNation (Di martedì 21 settembre 2021) Mike Manley lascia il gruppo Stellantis dove era responsabile delle Americas. Dal prossimo primo novembre sarà il nuovo a.d. di AutoNation, il più grande rivenditore automobilistico mondiale con sede ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Mikeildove era responsabile delle Americas. Dal prossimo primo novembreil nuovo a.d. di, il più grande rivenditore automobilistico mondiale con sede ...

