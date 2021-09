Roger Federer sempre 'On': punta alla Laver Cup 2022 (Di martedì 21 settembre 2021) Roger Federer consola Novak Djokovic, caduto all'ultimo ostacolo nella corsa verso il Grande Slam, e guarda con ottimismo al futuro. "Novak merita tutta la nostra considerazione, ha fatto una stagione ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021)consola Novak Djokovic, caduto all'ultimo ostacolo nella corsa verso il Grande Slam, e guarda con ottimismo al futuro. "Novak merita tutta la nostra considerazione, ha fatto una stagione ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Il periodo che sto passando è quello più delicato ma devo avere pazienza' ???????? Roger Federer parla del suo recupe… - motraqep : RT @RSIsport: ?????? Il suo rientro sul circuito non è imminente, ma Roger Federer non vede l'ora di tornare a competere: 'Sto molto bene, la… - axproano76 : RT @RSIsport: ?????? Il suo rientro sul circuito non è imminente, ma Roger Federer non vede l'ora di tornare a competere: 'Sto molto bene, la… - STnews365 : Tennis, Federer in via di guarigione: la testa già al prossimo obiettivo. L'ex numero 1 del tennis mondiale Roger F… - STnews365 : Roger Federer applaude Novak Djokovic: 'Incredibile'. Il tennista svizzero: 'Il suo 2021 è incredibile, e il Grande… -