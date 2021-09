Meteo | in Campania l’autunno tarda ad arrivare | temperature in rialzo

(Di martedì 21 settembre 2021)inad. Un nuovo anticiclone proveniente dal Nord Africa colpirà l’intera penisola, in particolar modo il Sud Italia. Ad attenderci, infatti, ci saranno ancora giornate si sole coninrispetto alle settimane precedenti. Dunque buone notizie per gli amanti dell’estate. Ila Napoli oggi Le nubi di prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di martedì 21 settembre ** - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - antonellaa262 : Meteo Campania: nonostante il freddo sia ancora lontano, da questa settimana si comincerà ad avvertire un primo cal… - messina_oggi : Sud e Sicilia: lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con bre… - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO-Campania-meteo-sera-domenica La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania

iLMeteo.it

Piogge e acquazzoni sparsi nelle prossime ore, ecco dove Condizionilocalmente instabili ... zone interne del Centro, trae Molise e della Sardegna. Tempo in miglioramento tra la sera e ...Foto @OpenStreetMap Contributors Terremoto inoggi, lunedì 20 settembre 2021: scossa M 2.4 in Irpinia Trema la terra in! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 15.07 di oggi , lunedì 20 settembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Calabritto , in ...AVELLINO. Prima sconfitta stagionale per il Città di Avellino. Allo stadio "Roca, i neroverdi di Francesco Sgambati cadono contro la ...Meteo Italia martedì. Sono stati giorni particolarmente perturbati sull'Italia, soprattutto al Nord, dove il forte maltempo ed eventi estremi hanno sferzato le aree di pianura. O ...