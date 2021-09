Lele Adani tornerà in tv: a breve l’annuncio (Di martedì 21 settembre 2021) Lele Adani, dopo l'addio a Sky Sport di qualche mese fa, tornerà presto in televisione. L’ex difensore dell'Inter e non solo, secondo il blog davidemaggio.it, tornerà sul grande schermo grazie a Raisport. Lele Adani tornerà in televisione come telecronista Sarà infatti l'opinionista per la storica trasmissione 90° minuto, attualmente condotta dal giornalista Marco Lollobrigida, in onda ogni domenica su Rai Due alle ore 18:25. A breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: Lele Adani è pronto a tornare. Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021), dopo l'addio a Sky Sport di qualche mese fa,presto in televisione. L’ex difensore dell'Inter e non solo, secondo il blog davidemaggio.it,sul grande schermo grazie a Raisport.in televisione come telecronista Sarà infatti l'opinionista per la storica trasmissione 90° minuto, attualmente condotta dal giornalista Marco Lollobrigida, in onda ogni domenica su Rai Due alle ore 18:25. Adovrebbe arrivareufficiale:è pronto a tornare.

