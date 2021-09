Kindle Paperwhite: disponibile il nuovo modello, anche in versione Signature Edition – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Kindle Paperwhite, nuovo modello con schermo più grande, luminosità aumentata, maggiore autonomia e una speciale Signature Edition con 32 GB di memoria, ricarica wireless e sensore per l’illuminazione. La linea Kindle Paperwhite 2021 si è rinnovata un modello tutto nuovo, in due varianti, che migliora grazie allo schermo più grande visto sulla serie Papwerwhite, cornice più sottile, luminosità aumentata, batteria migliorata e, nella versione Kindle Paperwhite Signature Edition, sia un sensore per la regolazione automatica della luce che la ricarica wireless. Offerta Amazon nuovo Kindle ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021)con schermo più grande, luminosità aumentata, maggiore autonomia e una specialecon 32 GB di memoria, ricarica wireless e sensore per l’illuminazione. La linea2021 si è rinnovata untutto, in due varianti, che migliora grazie allo schermo più grande visto sulla serie Papwerwhite, cornice più sottile, luminosità aumentata, batteria migliorata e, nella, sia un sensore per la regolazione automatica della luce che la ricarica wireless. Offerta Amazon...

Advertising

Multiplayerit : Kindle Paperwhite: disponibile il nuovo modello, anche in versione Signature Edition - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6', 8 GB, con p… - Asgard_Hydra : Il nuovo Kindle Paperwhite 2021, anche in edizione Signature - Wired - Asgard_Hydra : Kindle Paperwhite: disponibile il nuovo modello, anche in versione Signature Edition - - Asgard_Hydra : Kindle Paperwhite 2021: prezzi, immagini, modelli e disponibilità Italia - -