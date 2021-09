Giustizia | governo chiede fiducia su riforma processo civile

Advertising

TelevideoRai101 : Giustizia civile, governo pone fiducia - zazoomblog : Draghi spinge le riforme del Pnrr. Giustizia: governo chiede fiducia a Senato - #Draghi #spinge #riforme #Pnrr.… - CorriereQ : Giustizia: il governo annuncia la fiducia sulla riforma del processo civile - andreastoolbox : Giustizia, il governo annuncia la fiducia sulla riforma civile - Rai News - fisco24_info : Giustizia: il governo annuncia la fiducia sulla riforma del processo civile: L'annuncio è stato dato dal ministro p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia governo

Agenzia ANSA

In Aula è presente il ministro per laMarta Cartabia. - Ilha chiesto formalmente la fiducia in Senato maxi - emendamento sulla riforma del processo civile. La richiesta è stata ...19.18civile,pone fiducia Ilha posto in Senato la questione di fiducia su un maxiemendamento riguardante la riforma del processo civile. Lo ha annunciato il ministro per i ...Decreto Green pass bis (prima alla Camera e poi al Senato), riforma del processo penale e riforma di quello civile. Il governo Draghi, quello con la terza maggioranza più larga di sempre, in neanche 4 ...Avanti così, a colpi di fiducia. Il governo di Mario Draghi procede spedito e incassa con 413 a favore, 48 contrari e un astenuto, il ...