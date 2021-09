GF Vip, nessuna squalifica: due ex gieffini all’attacco con toni duri (Di martedì 21 settembre 2021) GF Vip, nuovo approccio del programma a differenza degli anni passati: concorrenti che sono stati squalificati criticano la scelta Alfonso Signorini (Getty Images)Alfonso Signorini ha detto che il politicamente corretto ha stancato, che abbiamo tutti “le tasche piene” e che c’è paura di parlare perché subito si viene accusati di qualcosa. Nelle edizioni passate i telespettatori del Grande Fratello hanno visto vari concorrenti essere espulsi a causa di alcune espressioni ritenute offensive. Quest’anno quindi la politica è cambiata e non è stata presa bene da ex gieffini che proprio per alcune parolacce e imprecazioni in passato sono stati espulsi dalla casa. Con una serie di storie su Instagram Stefano Bettarini, Denis Dosio e Filippo Nardi hanno mandato qualche frecciatina neanche tanto velata, anzi, hanno proprio criticato la nuova ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 settembre 2021) GF Vip, nuovo approccio del programma a differenza degli anni passati: concorrenti che sono statiti criticano la scelta Alfonso Signorini (Getty Images)Alfonso Signorini ha detto che il politicamente corretto ha stancato, che abbiamo tutti “le tasche piene” e che c’è paura di parlare perché subito si viene accusati di qualcosa. Nelle edizioni passate i telespettatori del Grande Fratello hanno visto vari concorrenti essere espulsi a causa di alcune espressioni ritenute offensive. Quest’anno quindi la politica è cambiata e non è stata presa bene da exche proprio per alcune parolacce e imprecazioni in passato sono stati espulsi dalla casa. Con una serie di storie su Instagram Stefano Bettarini, Denis Dosio e Filippo Nardi hanno mandato qualche frecciatina neanche tanto velata, anzi, hanno proprio criticato la nuova ...

proudoflilo : anche secondo me Jeff e Olivia si sono messi a ballare per tirare l'attenzione e per fare in modo che non uscivano… - TwittaMassy : @christian_fsi Non esiste nessuna cura per la plebe Tachipirina e vigile attesa. I vip curati in 5 giorni in ospedale! - Hcomehorror : Nessuna dinamica della casa, che noia - dwdeservesalife : @ErikaVip_ Nessuna di questi ha fatto il gf vip, tolti Clizia e Paolo però... Luca e Ivana li trovavo carinissimi,… - TDLeonida : Vabbè i VIP'S VAIROLOGI'S, diranno:'...nessuna correlazione'..dai cazzo. -