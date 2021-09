Ciclismo | Andrea Bagioli | “Ai Mondiali aiuterò Trentin e Colbrelli | un giorno punterò alla Liegi”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021), diplomato al perito tecnico, è un ragazzo deciso e testardo. Ama gli sport e in generale stare all’aria aperta. Nel tempo libero gli piace camminare in montagna e praticare sci alpinismo. La passione per la bici l’ha ereditata da papà Roberto. Prima gara disputata da G1, in mtb. Si è avvicinatostrada solo da esordiente. Cresciuto ammirando le gesta di Alberto Contador e Vincenzo Nibali, il 22enne valtellinese della Deceuninck – Quick-Step ha stoffa, talento e temperamento. Ha tutto per poter spiccare il volo e, anche lui, è pronto per entrare nel club esclusivo dei ventenni d’assalto.come stai? “Bene grazie un po’ stanco ma per il resto bene.” Che effetto ti ha fattoVuelta lottare ad armi pari con Roglic in alcuni arrivi di tappa? “Armi pari insomma (ride, ndr). ...