Cecilia Rodriguez pronta a tornare in Sicilia | ecco perchè

(Di martedì 21 settembre 2021) Nei prossimi giornitornerà inper un impegno lavorativo che la vedrà in veste di madrina dei Campionati nazionali di padel Sono giorni frenetici per! La modella e imprenditrice argentina interagisce spesso con la community di Instagram e proprio nelle scorse ore si è raccontata da gli effetti della seconda dose del vaccino e gli impegni lavorativi facendo intendere che per lei sarà una settimana molto intensa. È tempo di shooting fotografici e di nuove collaborazioni o nuove avventure perche è sempre determinata e professionale nell’inseguire i suoi traguardi. Alla fine di questa settimana che sembra prospettarsi davvero impegnativa, la modella e imprenditrice argentina ha un appuntamento speciale che ha a ...

Presente alla festa naturalmente l'unitissima famigliaal completo, formata dacol fidanzato Ignazio, il fratello Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo. Cena e risate e diverse ...... El Porteno, dove laha già spento le candeline lo scorso anno. Tutti applaudono Belen , seduti a tavola con lei ci sono la sorella, accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser , e il ...Nei prossimi giorni Cecilia Rodriguez tornerà in Sicilia per un impegno lavorativo che la vedrà in veste di madrina dei Campionati nazionali ...Ignazio Moser ha posato a torso nudo in uno scatto in bianco e nero da far perder la testa. La foto ha ottenuto infatti oltre 39 mila "like" e complimenti a poche ore dalla sua pubblicazione sul noto ...