Benevento-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 (Di martedì 21 settembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Benenvento-Cittadella, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 settembre alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) La, l’, latv edi Benenvento-, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 settembre alle ore 18:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SEGUI LASportFace.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento a caccia della vittoria, per i bookie è favorito contro il Cittadella - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento a caccia della vittoria, per i bookie è favorito contro il Cittadella - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento a caccia della vittoria, per i bookie è favorito contro il Cittadella - apetrazzuolo : SERIE B - Benevento a caccia della vittoria, per i bookie è favorito contro il Cittadella - napolimagazine : SERIE B - Benevento a caccia della vittoria, per i bookie è favorito contro il Cittadella -