Android 12 vuole implementare la sicurezza su miliardi di dispositivi: ecco come ci riuscirà in pochi mesi (Di martedì 21 settembre 2021) Aspettando Android 12 e nel segno della privacy. Google vuole trasformare in realtà un Mission che detta così ha il sapore dell'Impossible: in pochi mesi implementerà la sua sicurezza in milioni di dispositivi. Google, quasi tre miliardi di utenti hanno a che fare col colosso di Mountain View (Adobe Stock)E' questo il piano di Google, che esce allo scoperto e dichiara l'obiettivo, tramite un post sul blog ufficiale, specificando che la nuova funzione sarà lanciata a partire da dicembre 2021, quando inizierà a essere implementata sui dispositivi su cui sono installati i Google Play Services. La tanto ambiziosa quanto innovativa feature sarà abilitata per impostazione predefinita per le app destinate ad Android 11 ...

