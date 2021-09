A Gaza il martello d'Israele non smette di picchiare.

(Di martedì 21 settembre 2021), ild'continua a. Cambiano i primi ministri, ma non l'annientamento della Striscia e dei due milioni di palestinesi che in essa sopravvivono a stento. Il...

, ild'Israele continua a picchiare. Cambiano i primi ministri, ma non l'annientamento della Striscia e dei due milioni di palestinesi che in essa sopravvivono a stento. Il...Lo sapevamo quando il puzzle della coalizione è stato messo insieme a colpi di. L'... ma ha comunque accettato di espandere la zona di pesca al largo die di far entrare più importazioni. ...Cambiano i primi ministri, ma non l’annientamento della Striscia e dei due milioni di palestinesi che in essa sopravvivono a stento.