Tommaso Zorzi, pesante attacco ad Amedeo Goria. Lo dice forte e chiaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Tommaso Zorzi ha attaccato duramente Amedeo Goria e il suo comportamento nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto l’influencer. Il Grande Fratello Vip è iniziato da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 20 settembre 2021)ha attaccato duramentee il suo comportamento nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto l’influencer. Il Grande Fratello Vip è iniziato da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : Ma ciao @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - MediasetPlay : Sorpresa ?? Bentornato @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - portarmialtrove : RT @badgalvale: “stasera sarò ospite del gfvip party con mia sorella e Giulia, ho visto le domande e non entreremo nelle dinamiche gf, anch… - tisaninaaa : RT @badgalvale: “stasera sarò ospite del gfvip party con mia sorella e Giulia, ho visto le domande e non entreremo nelle dinamiche gf, anch… -