Probabili formazioni Bologna-Genoa: quinta giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 20 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Bologna-Genoa, match della quinta giornata della fase a gironi di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di martedì 21 settembre nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Bologna – Spazio al 4-2-3-1 con Arnautovic unica punta. Sulle fasce offensive spazio ai duelli Orsolini-Skov Olsen sulla destra e Barrow-Sansone sulla sinistra. Genoa – Dovrebbe recuperare Caicedo che affiancherà Destro. In difesa Maksimovic sarà utilizzato ancora dal 1? minuto. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Ledi, match delladella fase a gironi di. Si gioca alle 18:30 di martedì 21 settembre nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Spazio al 4-2-3-1 con Arnautovic unica punta. Sulle fasce offensive spazio ai duelli Orsolini-Skov Olsen sulla destra e Barrow-Sansone sulla sinistra.– Dovrebbe recuperare Caicedo che affiancherà Destro. In difesa Maksimovic sarà utilizzato ancora dal 1? minuto. Le...

Advertising

forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - MilanWorldForum : Verso Milan - Venezia: le probabili formazioni QUI -) - Fantacalcio : Fiorentina-Inter: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - MilanWorldForum : Verso Milan - Venezia: le probabili formazioni QUI -) - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Udinese - Napoli: ecco le probabili formazioni LEGGI LA NEWS: -