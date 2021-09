Draghi “Cambiamenti climatici emergenza uguale a pandemia Covid”

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' vero che stiamo ancora lottando contro la, ma questa è un'dientità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i. Molti Paesi – come l'Italia – hanno deciso di porre al centro dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. Tuttavia, sappiamo già che è necessario fare di più”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo in videoconferenza alla Tavola rotonda suiche si svolge a New York. “Il G20 ha istituito il Gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile (Sustainable Finance Working Group), con l'obiettivo di costruire una visione comune, lungimirante e di alto livello, ...

Presidente, sui diritti umani segua la strada indicata dal Presidente Biden. Sull'Egitto, ad esempio. Un ... Continuare la nostra relazione di sicurezza con l'Egitto, con solo piccoli, ...... dopo l'assegnazione di fine agosto da parte del premier Mario. L'obiettivo è fare ... anche per aiutare coloro che sono più vulnerabili agli impatti deiclimatici'. ... FOR ...ROMA (ITALPRESS) - "E' vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre ...'Ridurre le emissioni di gas serra o non resteremo sotto 1,5 gradi', ha detto il premier intervenendo all'evento Climate Moment in corso a New York. (ANSA) ...