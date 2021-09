Al via la somministrazione della terza dose. Servirà a proteggere 3 milioni di immunocompromessi. Pregliasco: “Se ci sarà un colpo di coda del virus in autunno-inverno dovremo fare un richiamo universale” (Di lunedì 20 settembre 2021) Parte ufficialmente oggi in Italia la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid-19 a mRna. La platea, come annunciato nei giorni scorsi, è di circa 3 milioni di persone. Riceveranno le “dosi addizionali”, come indicato dal Comitato tecnico scientifico, gli ultra fragili, quindi pazienti che hanno subito trapianti o sono in attesa di trapianto, malati oncologici in trattamento con terapie immunosoppressive, persone con immunodeficienze primitive o acquisite. Il resto delle categorie a rischio, soggetti fragili, over 80, ospiti delle Rsa, e con ogni probabilità gli operatori sanitari, saranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) Parte ufficialmente oggi in Italia ladel vaccino anti-Covid-19 a mRna. La platea, come annunciato nei giorni scorsi, è di circa 3di persone. Riceveranno le “dosi addizionali”, come indicato dal Comitato tecnico scientifico, gli ultra fragili, quindi pazienti che hanno subito trapianti o sono in attesa di trapianto, malati oncologici in trattamento con terapie immunosoppressive, persone con immunodeficienze primitive o acquisite. Il resto delle categorie a rischio, soggetti fragili, over 80, ospiti delle Rsa, e con ogni probabilità gli operatori sanitari, saranno ...

