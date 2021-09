Vola in Moldavia per la fecondazione assistita: 30enne di Chivasso muore dopo l’intervento (Di domenica 19 settembre 2021) Le autorità di Chisinau, capitale della Moldavia, stanno indagando sulla morte di una donna di 30 anni residente in provincia di Torino, entrata in coma durante un tentativo di fecondazione assistita e deceduta lo scorso 2 settembre. Cristina Toncu, una cake designer di origine moldava che abitava a Chivasso, si era rivolta alla nota clinica privata di Terramed, specializzata nella fecondazione in vitro, dopo aver tentato per anni di avere figli. È andata in arresto cardiaco durante l’intervento per il prelievo degli ovociti, avvenuto il 26 agosto, entrando poi in ... Leggi su tpi (Di domenica 19 settembre 2021) Le autorità di Chisinau, capitale della, stanno indagando sulla morte di una donna di 30 anni residente in provincia di Torino, entrata in coma durante un tentativo die deceduta lo scorso 2 settembre. Cristina Toncu, una cake designer di origine moldava che abitava a, si era rivolta alla nota clinica privata di Terramed, specializzata nellain vitro,aver tentato per anni di avere figli. È andata in arresto cardiaco duranteper il prelievo degli ovociti, avvenuto il 26 agosto, entrando poi in ...

