Shaman King, su Netflix in streaming da oggi

Disponibile da oggi la nuova serie di Shaman King, in streaming su Netflix per tutti gli abbonati: l'anime è un remake della precedente serie trasmessa tra il 2003 e il 2006. Arriva oggi 9 Agosto su Netflix il nuovo anime di Shaman King: basato sull'omonimo manga di Hiroyuki Takei, il remake è disponibile in streaming per tutti gli abbonati. Questa nuova serie è un remake dell'anime precedentemente trasmesso tra il 2003 e il 2006. Prodotta dallo Studio Bridge per la regia di Joji Furuta, la nuova serie di ...

Ultime Notizie dalla rete : Shaman King Netflix, agosto 2021: le novità in catalogo per film e serie TV Anime e Animazione Shaman King - disponibile dal 9 agosto 2021 - Le avventure di uno sciamano di tredici anni e del suo compagno di squadra uno spirito guerriero samurai, Attacco dei Giganti - ...

Netflix agosto 2021: nuove uscite film, serie tv, documentari, anime 9 agosto : SHAMAN KING, Stagione 1. 10 agosto : LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY, Stagione 2. 12 agosto : MONSTER HUNTER: LEGENDS OF THE GUILD. 13 agosto : FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA, ...

Nana Mizuki canterà per Shaman King L'interprete della nuova sigla di Shaman King sarà la cantante e doppiatrice Nana Mizuki, che ha rivelato il titolo del brano.

