'Abandoned per PS5 è un FPS horror': da Kojima alla collaborazione con PlayStation parla Hasan Kahraman (Di lunedì 9 agosto 2021) Grazie a un'intervista concessa da Hasan Kahraman ad Al Hub, abbiamo finalmente scoperto maggiori dettagli sulla misteriosa esclusiva PS5, Abandoned. Ebbene, stando a quanto dichiarato dal capo del progetto, Abandoned è un FPS con elementi horror e, quindi, diverso da titoli come Silent Hill o Resident Evil. Nell'intervista, Kahraman afferma anche che le voci che hanno collegato il progetto a Hideo Kojima e Silent Hill hanno creato qualche problema a Blue Box Studios: "ha avuto un effetto negativo sul processo di sviluppo con molte distrazioni, ma sono sicuro che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) Grazie a un'intervista concessa daad Al Hub, abbiamo finalmente scoperto maggiori dettagli sulla misteriosa esclusiva PS5,. Ebbene, stando a quanto dichiarato dal capo del progetto,è un FPS con elementie, quindi, diverso da titoli come Silent Hill o Resident Evil. Nell'intervista,afferma anche che le voci che hanno collegato il progetto a Hideoe Silent Hill hanno creato qualche problema a Blue Box Studios: "ha avuto un effetto negativo sul processo di sviluppo con molte distrazioni, ma sono sicuro che ...

