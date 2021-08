Tortu “L'Olimpiade è la cosa più importante per me” (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Mi prendevano in giro perchè mi buttavo sul traguardo, magari a volte in modo eccessivo, ma stavolta è servito. Forse tutti quei tuffi fatti negli anni erano un segno del destino”. Lo ha dichiarato Filippo Tortu in conferenza stampa a Casa Italia commentando l'arrivo vincente in volata nella 4×100 olimpica. “Avevo deciso mezz'ora prima che sarebbe stata la gara della mia vita. L'Olimpiade è la cosa più importante per me, se non mi portavano il testimone li ammazzavo. E alla fine le lacrime erano soltanto di gioia” le parole dell'azzurro.“Timore che l'atletica venga presto nuovamente oscurata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Mi prendevano in giro perchè mi buttavo sul traguardo, magari a volte in modo eccessivo, ma stavolta è servito. Forse tutti quei tuffi fatti negli anni erano un segno del destino”. Lo ha dichiarato Filippoin conferenza stampa a Casa Italia commentando l'arrivo vincente in volata nella 4×100 olimpica. “Avevo deciso mezz'ora prima che sarebbe stata la gara della mia vita. L'è lapiùper me, se non mi portavano il testimone li ammazzavo. E alla fine le lacrime erano soltanto di gioia” le parole dell'azzurro.“Timore che l'atletica venga presto nuovamente oscurata ...

