Advertising

calciomercatoit : #SampdoriaVerona 1-0: #Murillo decide l'amichevole di Pavia - sportli26181512 : Murillo decide la sfida fra Sampdoria e Verona: 1-0 blucerchiato: La gara tra genvesi e gialloblù si è conclusa con… -

Ultime Notizie dalla rete : Murillo decide

la sfida di Pavia, con l'ex Di Francesco che esce sconfitto a meno di una settimana dall'esordio in Coppa Italia. Amichevole che sa di anticipo di Serie A al Fortunati di Pavia tra ...Pochi ma attesi i cambi di Roberto D'Aversa per il proprio 4 - 2 - 3 - 1: Audero; Depaoli,, Chabot, Augello (32 s.t. Murru); Thorsby, Askildsen; Candreva, Gabbiadini (42 s.t. Léris), Verre (...Finisce 1-0 l’amichevole tra Sampdoria e Verona. Decide Murillo sullo scadere del primo tempo in una gara agonisticamente a volte eccessiva ...D'Aversa ripropone il 4-2-3-1 ma la squadra sembra già sulla buona strada in vista del campionato È il difensore colombiano Murillo il match winner della Sampdoria nella sfida col Verona finita 1-0. È ...