Mara Venier, l’annuncio che spiazza tutti i fan: “Non lo farò più” (Di sabato 7 agosto 2021) Mara Venier, l’annuncio che spiazza tutti i fan: la conduttrice Rai ha preso una decisone importante per il suo futuro in televisione Con il tempo diventata la vera signora della domenica, una presenza costante e confortante nelle case degli italiani per garbo e competenza. Ma il gioco sta per finire, perché Mara Venier ha preso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 agosto 2021)chei fan: la conduttrice Rai ha preso una decisone importante per il suo futuro in televisione Con il tempo diventata la vera signora della domenica, una presenza costante e confortante nelle case degli italiani per garbo e competenza. Ma il gioco sta per finire, perchéha preso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Vince08440165 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - Teresatherry0 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - tralepagine : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - Patrizi66164836 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - Mariquita_la1a : Unpopolar opinion: Mara Venier sempre troppo sopravvalutata. #techetechete -