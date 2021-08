Intasca una fortuna con un Gratta e vinci da 5 euro: cifra enorme (Di sabato 7 agosto 2021) Gratta e vinci milionario per un fortunatissimo giocatore che ha Intascato una cifra davvero clamorosa spendendo appena 5 euro. I dettagli vincita pazzesca per i fedelissimi dei Gratta e vinci, che continuano a raccogliere premi succulenti anche in questo mese di agosto. Che in verità si sta rivelando importante anche per tutti i concorsi a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021)milionario per untissimo giocatore che hato unadavvero clamorosa spendendo appena 5. I dettaglita pazzesca per i fedelissimi dei, che continuano a raccogliere premi succulenti anche in questo mese di agosto. Che in verità si sta rivelando importante anche per tutti i concorsi a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

JohSogos : RT @BisInterista: Calhanoglu intasca molto più di: Barella Bastoni Brozovic Darmian De Vrij Lautaro Skriniar Tutta gente decisiva per lo… - Smashdevil1 : RT @BisInterista: Calhanoglu intasca molto più di: Barella Bastoni Brozovic Darmian De Vrij Lautaro Skriniar Tutta gente decisiva per lo… - Dan909dan : RT @BisInterista: Calhanoglu intasca molto più di: Barella Bastoni Brozovic Darmian De Vrij Lautaro Skriniar Tutta gente decisiva per lo… - eNo11 : RT @BisInterista: Calhanoglu intasca molto più di: Barella Bastoni Brozovic Darmian De Vrij Lautaro Skriniar Tutta gente decisiva per lo… - BisInterista : Calhanoglu intasca molto più di: Barella Bastoni Brozovic Darmian De Vrij Lautaro Skriniar Tutta gente decisiva p… -