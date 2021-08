Indicatori del rischio, dubbi sui dati delle Regioni (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia rimarrà tutta bianca almeno per un’altra settimana, poi la tinta unita potrebbe tornare a macchiarsi. Secondo il decreto del 22 luglio, per le zone a colori conta soprattutto il tasso di occupazione degli ospedali: si va in zona gialla se il Covid occupa il 10% dei posti letto in terapia intensiva e il 15% nei reparti ordinari. La Sardegna ha superato ieri la prima soglia: con 21 ricoverati su 196 posti di terapia intensiva, nella regione l’indice è all’11%. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia rimarrà tutta bianca almeno per un’altra settimana, poi la tinta unita potrebbe tornare a macchiarsi. Secondo il decreto del 22 luglio, per le zone a colori conta soprattutto il tasso di occupazione degli ospedali: si va in zona gialla se il Covid occupa il 10% dei posti letto in terapia intensiva e il 15% nei reparti ordinari. La Sardegna ha superato ieri la prima soglia: con 21 ricoverati su 196 posti di terapia intensiva, nella regione l’indice è all’11%. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AIVids : ???? #Analisi SWOT del mercato globale Intelligenza artificiale 2021, indicatori chiave, previsioni 2024 - DFO - digi… - regioni_it : Edilizia residenziale pubblica: le osservazioni sul Dpcm relativo agli indicatori di riparto - ildenaro_it : #Banca di #Credito #Popolare chiude il primo semestre dell’anno con tutti gli #indicatori in miglioramento. Rispett… - achille_conte : @secondologica @SimoneFana L'evasione fiscale non è causa, ma conseguenza. E comunque l'evasione, in forme differen… - stilgar_it : @7m70 @SolariPaolo @misnrotta @Agenzia_Ansa Vedo che l'educazione è un tratto saliente del suo modo di relazionarsi… -