Haaland, nuova stagione e vecchie abitudini: tripletta in Coppa di Germania (Di domenica 8 agosto 2021) al Wehen per il passaggio del turno dell BVB Passano le stagioni ma non cambiano le abitudini per Erling Haaland. Alla prima uscita stagionale del suo Borussia Dortmund l'attaccante norvegese si è preso la scena siglando una tripletta. Il centravanti norvegese, con i tre gol rifilati questa sera al Wehen, ha permesso alla formazione giallonera di passare il turno in Coppa di Germania nonostante le tante assenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

