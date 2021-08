Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 07:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dal redazione alla microfono Giuliana o Ferrigno non so covid in primo piano il bilancio di ieri sono 7230 i nuovi casi di coronavirus in Italia i decessi sono 27 il tasso di positività e del 4% secondo il monitoraggio della fondazione gimbe rallenta l’incremento dei casi settimanali più 20% i nuovi positivi e negli ultimi 7 giorni 28 luglio 3 agosto rispetta la settimana prima nonostante questo continuano a salire i ricoveri in area medica + 36,3% nelle terapie Intensive più 36,5 i numeri assoluti rimangono bassi ma con rilevanti differenze regionali di occupazione dei posti letto Ed è stato confermato dalla cabina di regia del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dal redazione alla microfono Giuliana o Ferrigno non so covid in primo piano il bilancio di ieri sono 7230 i nuovi casi di coronavirus in Italia i decessi sono 27 il tasso di positività e del 4% secondo il monitoraggio della fondazione gimbe rallenta l’incremento dei casi settimanali più 20% i nuovi positivi e negli ultimi 7 giorni 28 luglio 3 agosto rispetta la settimana prima nonostante questo continuano a salire i ricoveri in area medica + 36,3% nelle terapie Intensive più 36,5 i numeri assoluti rimangono bassi ma con rilevanti differenze regionali di occupazione dei posti letto Ed è stato confermato dalla cabina di regia del ...

