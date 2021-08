Ufficiale | Acampora al Benevento dallo Spezia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Iltramite il proprio sito, ha annunciato l’arrivo del centrocampista Gennaro. Arrivato nel 2018 nel club ligure, in questi 3 anni ha totalizzato 79 presenze, 4 gol e 6 assist con le aquile. Questo il comunicato del club campano: “IlCalcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Gennaro. Il centrocampista napoletano ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al club giallorosso. Gennaro, approda nel Sannio andando così a rinforzare la linea ...

Gennaro, approda nel Sannio andando così a rinforzare la linea mediana. Il classe '94 cresciuto nelle giovanili del Napoli, maturato poi in quelle di Spezia e Inter, nelle ultime due ... Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l'accordo con il calciatore Gennaro Acampora. Il centrocampista napoletano ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al ...