Pd | la segreteria | “De Pierro e gli altri non hanno capito nulla | capiranno a settembre”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Dispiace dover replicare alle dichiarazioni di Francesco De, Cosimo Lepore e Raffaele Del Vecchio ma evidentemente neanche un disegnino basterebbe a fargli capire cosa è accaduto e cosa accadrà in base alle decisioni assunte dalla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico. E allora facciamo così: lasciamo che sia il tempo a schiarire loro le idee. A, quando si presenteranno le liste, si renderanno conto che il Pd sarà da una parte e loro dall’altra. Come un portiere spiazzato sul calcio di rigore. Con l’aggravante, però, che gli avevamo pure indicato dove sarebbe andato a finire ...

...e il capogruppo al Comune Deche seguono la linea regionale, quindi un'alleanza tra Pd e Mastella, dall'altro altri consiglieri eletti con liste di appoggio ai democrat e alla...Nota dei tre consiglieri del PD De, Del Vecchio e Lepore a proposito delle dichiarazioni del vicepresidente della Regione ...decariana e direttamente collegati a quella dellaregionale ...In pratica, è quello che sta accadendo per le prossime elezioni al comune di Benevento, per le quali, incomprensibilmente, questa dirigenza, da un lato, non ha attivato le primarie per la scelta del c ...Inaugurazione Piazza dei Comuni, dopo il mancato invito della figlia di Pierro, tocca anche al sindaco di Matera: «Bastava una telefonata» | Attualità, Basilicata, Blog, Politica ...