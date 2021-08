Nba, Kawhi Leonard resterà ai Los Angeles Clippers (Di venerdì 6 agosto 2021) Kawhi Leonard non si muoverà dai Los Angeles Clippers, come riporta la “Espn”. Leonard, operato a metà luglio per la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, starà fuori per diverso tempo ma al rientro ritroverà ancora Reggie Jackson, altro giocatore che ha deciso di rifirmare con i Clippers (biennale da 22 milioni di dollari), Batum e Ibaka. Intanto, Kevin Durant si appresta a firmare un maxi-rinnovo con i Brooklyn Nets: un quadriennale da 198 milioni di dollari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021)non si muoverà dai Los, come riporta la “Espn”., operato a metà luglio per la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, starà fuori per diverso tempo ma al rientro ritroverà ancora Reggie Jackson, altro giocatore che ha deciso di rifirmare con i(biennale da 22 milioni di dollari), Batum e Ibaka. Intanto, Kevin Durant si appresta a firmare un maxi-rinnovo con i Brooklyn Nets: un quadriennale da 198 milioni di dollari. SportFace.

Advertising

_mvp_szn_ : @comet1007 @DaRonz82 Un 22 enne che è 2x all star, 2x all nba, ha una media di 33.5 ppg nelle uniche 2 serie di pla… - FuianoFederico : Il bello è che se Kawhi e Murray saranno out per tutta la stagione, i Lakers partiranno come favoriti per uscire da… - sportli26181512 : Mercato Nba 2021, le news sulla free agency in diretta LIVE: Alla mezzanotte ora italiana scatta la free agency NBA… - Doreldoggo : @kevinsosp @Strow_Mania @Pirichello Durant, Kawhi, Davis e Harden sono 6 in NBA tra nazionali americani + Curry e L… - Spicy_NBA_Chili : -